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У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси

Сьогодні 11:28
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У Дніпрі в липні багато кому вимикатимуть газ.

Новости Днепра про У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси

Дніпровська філія “Газмережі анонсувала проведення ремонтних робіт у липні 2024 року.
 
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків:

Дніпро

1 липня

  • вул. Набережна, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60

2 липня

  • пров. Крушельницької, 4
  • пр. Олександра Поля, 42
  • пр. Героїв, 37

3 липня

  • вул. Паркова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25, 29
  • вул. 8-го Березня, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 20
  • пров. Штурманський, 5
  • вул. Семафорна, 32
  • Запорізьке Шосе, 19

4 липня

  • с/т “Озерне”, 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, 125, 119, 50, 129
  • вул. Семафорна, 36
  • ж/м Червоний Камінь, 13
  • пр. Героїв, 3

5 липня 

  • вул. Юрія Кондратюка, 11

9 липня

  • пр. Лесі Українки, 18, 20, 22, 24
  • вул. Надії Алексєєнко, 15

11 липня

  • пр. Лесі Українки, 10, 12, 14

17 липня

  • пр. Променистий, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13
  • вул. Попудренко, 1
  • вул. Моторна, 46

18 липня

  • вул. Електрична, 30а

22 липня

  • вул. Івана Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69

23 липня

  • вул. Нова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
  • вул. Східна, 55, 57, 59, 60, 65, 74, 92

25 липня

  • вул. Орловська, 27

Газ повернуть відразу після завершення робіт. 

Власники помешкань за вказаними адресами мають надати ремонтникам доступ до газового обладнання. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адресиУкраїнська

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