У Дніпрі в липні запланували масштабне відключення газу: всі адреси
У Дніпрі в липні багато кому вимикатимуть газ.
Дніпровська філія “Газмережі анонсувала проведення ремонтних робіт у липні 2024 року.
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків:
Дніпро 1 липня вул. Набережна, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60 2 липня пров. Крушельницької, 4 пр. Олександра Поля, 42 пр. Героїв, 37 3 липня вул. Паркова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25, 29 вул. 8-го Березня, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 20 пров. Штурманський, 5 вул. Семафорна, 32 Запорізьке Шосе, 19 4 липня с/т “Озерне”, 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, 125, 119, 50, 129 вул. Семафорна, 36 ж/м Червоний Камінь, 13 пр. Героїв, 3 9 липня пр. Лесі Українки, 18, 20, 22, 24 вул. Надії Алексєєнко, 15 11 липня пр. Лесі Українки, 10, 12, 14 17 липня пр. Променистий, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 вул. Попудренко, 1 вул. Моторна, 46 22 липня вул. Івана Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69 23 липня вул. Нова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 вул. Східна, 55, 57, 59, 60, 65, 74, 92
Газ повернуть відразу після завершення робіт.
Власники помешкань за вказаними адресами мають надати ремонтникам доступ до газового обладнання.
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Українська Яна Юхименко
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