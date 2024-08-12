У Дніпрі в лікарі помер відомий дитячий тренер

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Спортивної школи з ігрових видів спорту в Дніпрі.
Як повідомили колеги, за життя Ігоря Кудзієва боролися лікарі, але попри всі зусилля, врятувати його не вдалося. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для відомого дитячого тренера збирали кров.
Пан Ігор перебував у комі у важкому стані. Лікарі сподівалися, що переливання крові допоможе стабілізувати його стан, але серце чоловіка не витримало.
Тепер адміністрація закладу збирає кошти на поховання Ігоря Кудзієва, аби допомогти його доньці. Про дату та місце поховання пообіцяли сповістити додатково.
Усі деталі можна дізнатися ТУТ.
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