Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в лікарі помер відомий дитячий тренер

Сьогодні 17:48
просмотров

У лікарні Дніпра помер відомий дитячий тренер.

Новости Днепра про У Дніпрі в лікарі помер відомий дитячий тренер

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Спортивної школи з ігрових видів спорту в Дніпрі.

Як повідомили колеги, за життя Ігоря Кудзієва боролися лікарі, але попри всі зусилля, врятувати його не вдалося. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для відомого дитячого тренера збирали кров.

Пан Ігор перебував у комі у важкому стані. Лікарі сподівалися, що переливання крові допоможе стабілізувати його стан, але серце чоловіка не витримало. 

Тепер адміністрація закладу збирає кошти на поховання Ігоря Кудзієва, аби допомогти його доньці. Про дату та місце поховання пообіцяли сповістити додатково.

Усі деталі можна дізнатися ТУТ.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в лікарі помер відомий дитячий тренерУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як мешканцю Дніпра безкоштовно перевірити зір у офтальмолога: інструкція 2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:20
    Як мешканцю Дніпра безкоштовно перевірити зір у офтальмолога: інструкція 2024

    Мешканці Дніпра та України можуть скористатися послугами офтальмолога безкоштовно. Відвідати…

    Зміни в русі маршруту поїзда з Дніпра до Польщі продовжили на місяць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:13
    Зміни в русі маршруту поїзда з Дніпра до Польщі продовжили на місяць

    Польська залізниця подовжила терміни ремонту колій, через це потяг з…

    Заліз через незачинений балкон: у центрі Дніпра рецидивіст пограбував квартиру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:35
    Заліз через незачинений балкон: у центрі Дніпра рецидивіст пограбував квартиру

    У Дніпрі злодій заліз до квартири через незачинені двері балкону.

    У Дніпрі безкоштовно проведуть “Мильні вечірки” для дорослих і дітей: коли і де
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    У Дніпрі безкоштовно проведуть “Мильні вечірки” для дорослих і дітей: коли і де

    Мешканців Дніпра запрошують на цікаві літні заходи.

    Наверх