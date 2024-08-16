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У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі стає більше мурахоїдів.

Новости Днепра про У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)

У так званому “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі — чумаки на мурахоїдах.

Фотографією поділилася гід Дніпра Інна Спириденкова на своїй сторінці в Instagram.

На ній зображено два великих мурахоїда з возиком, на якому їде чумак. Біля стінопису надпис “чумаки на мурахоїдах” та дата, коли з’явився малюнок — 2 липня 2024 рік. Автор малюнку — Сергій Грес.

Ще один мурахоїд з’явився на залізних дверях. Він задумливо сидить із закритими очима. Над ним надпис “сиджу і думку гадаю…” та місяць із зірками.

Новости Днепра про У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)

Сергій Грес творець “квартату мурахоїдів”, який налічує близько 11 робіт. “Квартал мурахоїдів” — це неофіційна назва району, відомого своїми яскравими та оригінальними малюнками, на якому зображені мурахоїди. Їхня тематика варіюється від абстрактних композицій до більш реалістичних.

В гуглі є геолокація “кварталу мурахоїдів”. Знаходиться він у центрі за адресою: вул. Троїцька, 5. Також в пошуковику показані фотографії намальованих мурахоїдів.

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Новости Днепра про У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)Русский

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