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У Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліції

Сьогодні 14:54
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Учора, 27 лютого, в KFC в Центральному районі міста працівники закладу у вентиляції знайшли чотири гранати.

Новости Днепра про У Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліції

Зазначається, що це були «Ф-1», 2 «РГН» и «М-50».

Як нам повідомили у поліції, наразі правоохоронці встановлюють обставини та осіб, причетних до вказаного факту.

Важливо: якщо ви десь на вулиці, у громадському місці чи транспорті помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його. Відразу телефонуйте у поліцію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків.

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Новости Днепра про У Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліціїУкраїнська

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