У Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліції

Зазначається, що це були «Ф-1», 2 «РГН» и «М-50».
Як нам повідомили у поліції, наразі правоохоронці встановлюють обставини та осіб, причетних до вказаного факту.
Важливо: якщо ви десь на вулиці, у громадському місці чи транспорті помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його. Відразу телефонуйте у поліцію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків.
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