У Дніпрі в KFC біля вокзалу знайшли боєприпаси: коментар поліції

Правоохоронці вилучили 240 патронів калібру 5,45.

У Дніпрі в KFC, що на площі Вокзальній, знайшли боєприпаси.

Про небезпечну знахідку в поліцію повідомила адміністратор закладу, зазначають місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що під час прибирання вбиральні для чоловіків співробітник KFC виявив там пакет із коробками, на яких позначено маркування патронів калібру 5,45. На місце події негайно прибули правоохоронці. Після огляду вони вилучили 240 боєприпасів.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що подію зафіксовано, всі обставини зʼясовують правоохоронці.

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