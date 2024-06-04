У Дніпрі в кафе на Барикадній чоловік влаштував стрілянину та поранив охоронця

У Дніпрі відвідувач кафе влаштував стрілянину та поранив охоронця.

Ввечері 1 червня, на вулиці Барикадній, невідомий чоловік розпочав стрілянину.

Відомо, що в місцевому кафе стався конфлікт між відвідувачами. У мережу виклали відео з камер відеоспостереження цього закладу. На записі видно, як хтось жбурляє вином у натовп, після чого розпочинається бійка

Зі слів очевидців стало відомо, що один із хлопців обзивав дівчат нецензурною лексикою, після чого вони покликали, ймовірно, охоронця закладу.

У ході суперечки, чоловік, який ображав дівчат, почав стріляти та підрізав ймовірного охоронця закладу. Після всього скоєного він сів у автівку та поїхав.

Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник повідомила нам, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Більше інформації правоохоронці наразі надати не можуть.

Читайте також:

Українська

Автор: