У Дніпрі в історичному музеї пройде костюмована “Ніч музеїв 2023”: коли саме та як взяти участь

Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.
Цьогоріч в Дніпрі знову пройде “Ніч музеїв”. Зокрема, в історичному музеї 20 травня традиційно проведуть екскурсії, театралізації та інтерактиви. Цього разу відвідувачі зможуть стати співтворцями цього заходу.
Співробітники музею зазначають, що 20 травня пройде конкурс історичних костюмів. Кожен бажаючий зможе переодягнутися в будь-якого історичного діяча або персонажа.
Що для цього треба?
Судитимуть учасників співробітники та відвідувачі. Є призи. Переможцям дадуть сертифікати на купівлю книжок у розмірі 1000 та 500 гривень.
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