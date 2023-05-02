У Дніпрі в історичному музеї пройде костюмована “Ніч музеїв 2023”: коли саме та як взяти участь

У Дніпрі пройде Ніч музеїв.

Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.

Цьогоріч в Дніпрі знову пройде “Ніч музеїв”. Зокрема, в історичному музеї 20 травня традиційно проведуть екскурсії, театралізації та інтерактиви. Цього разу відвідувачі зможуть стати співтворцями цього заходу.

Співробітники музею зазначають, що 20 травня пройде конкурс історичних костюмів. Кожен бажаючий зможе переодягнутися в будь-якого історичного діяча або персонажа.

Що для цього треба?

Це може бути будь-яка історична, міфологічна подія, або ж улюблений історичний діяч чи персонаж. Є попередня реєстрація, для цього треба зателефонувати одній із організаторок – +380 66 663 43 29 (Оксана Рутковська). Костюм може бути не детальним, але близьким до епохи, яку ви обрали і щоб вашого персонажа чи подію могли впізнати. Учасники повинні розповісти подробиці про свого героя чи обрану подію/добу.

Судитимуть учасників співробітники та відвідувачі. Є призи. Переможцям дадуть сертифікати на купівлю книжок у розмірі 1000 та 500 гривень.

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