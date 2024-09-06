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У Дніпрі в Індустріальному районі зі школи евакуювали дітей, є інформація про мінування: що сталося насправді

Сьогодні 12:23
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У Дніпрі з однієї зі шкіл Індустріального району евакуювали дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі в Індустріальному районі зі школи евакуювали дітей, є інформація про мінування: що сталося насправді

У п’ятницю, 6 вересня, у соцмережах з’явилася інформація про мінування школи на ж/м Лівобережний. На відео, яке публікували в телеграм-каналах було видно, що дітей евакуювали на вулицю.

Як повідомила Дніпро Інфо речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник, повідомлень про замінування до правоохоронців не надходило.

Однак, речниця повідомила, що на території школи в Індустріальному районі була виявлена підозріла сумка. На місце виїжджали слідчо-оперативна група відділення поліції та вибухотехніки. Під час обстеження небезпечних предметів не виявлено, у сумці були речі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в Індустріальному районі зі школи евакуювали дітей, є інформація про мінування: що сталося насправдіУкраїнська

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