У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти авто

Учора вночі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти BMW, припарковане на узбіччі.

Як повідомляють правоохоронці, під час патрулювання вони помітили авто, в якому працювала аварійна сигналізація. У салоні машини був чоловік, який намагався завести двигун, але йому це не вдавалось.

Інспектори вирішили перевірити авто та підійшли до нього. Побачивши поліцейських, чоловік вийшов із салону. У цей момент копи побачили всередині пошкоджений замок запалювання. Зловмисник почав тікати, але його швидко наздогнали й затримали.

Згодом з’ясувалось, що вказаний автомобіль йому не належить. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Особу доставили до відділку поліції.

Усі обставини з’ясовуються.

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