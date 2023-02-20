У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти авто

Як повідомляють правоохоронці, під час патрулювання вони помітили авто, в якому працювала аварійна сигналізація. У салоні машини був чоловік, який намагався завести двигун, але йому це не вдавалось.
Інспектори вирішили перевірити авто та підійшли до нього. Побачивши поліцейських, чоловік вийшов із салону. У цей момент копи побачили всередині пошкоджений замок запалювання. Зловмисник почав тікати, але його швидко наздогнали й затримали.
Згодом з’ясувалось, що вказаний автомобіль йому не належить. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Особу доставили до відділку поліції.
Усі обставини з’ясовуються.
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