Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти авто

Сьогодні 17:37
просмотров

Учора вночі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти BMW, припарковане на узбіччі.

Новости Днепра про У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти авто

Як повідомляють правоохоронці, під час патрулювання вони помітили авто, в якому працювала аварійна сигналізація. У салоні машини був чоловік, який намагався завести двигун, але йому це не вдавалось.

Інспектори вирішили перевірити авто та підійшли до нього. Побачивши поліцейських, чоловік вийшов із салону. У цей момент копи побачили всередині пошкоджений замок запалювання. Зловмисник почав тікати, але його швидко наздогнали й затримали.

Новости Днепра про У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти авто

Згодом з’ясувалось, що вказаний автомобіль йому не належить. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Особу доставили до відділку поліції.

Усі обставини з’ясовуються.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти автоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в Індустріальному районі чоловік намагався викрасти автоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі діти жебракували біля ТРЦ: чи покарали батьків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:58
    У Кривому Розі діти жебракували біля ТРЦ: чи покарали батьків

    Нещодавно у Кривому Розі біля ТРЦ «ТЕРРА» небайдужі містяни помітили…

    Зник ще 18 лютого: у Дніпрі розшукують 16-річного підлітка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:23
    Зник ще 18 лютого: у Дніпрі розшукують 16-річного підлітка

    Поліція Дніпра встановлює місце перебування 16-річного Кирила Калити.

    Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

    18 лютого у Новомосковському районі 39-річного чоловіка затримали за незаконний…

    Чи буде у дніпрян додатковий вихідний на 8 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:44
    Чи буде у дніпрян додатковий вихідний на 8 березня

    8 березня 2023 року випадає на середу. Цей день мав…

    Наверх