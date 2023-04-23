У Дніпрі на “роботу” в хороші руки віддають кота-психоаналітика: подробиці

У Дніпрі віддають в хороші руки кота Персена, який готовий стати особистим психоаналітиком для нового хазяїна. Про це розповіли волонтери організації захисту тварин “Вірність”.
Волонтери кажуть що диплома в котика немає, але натякають, що деяким відомим “психологам” це не завадило робити подкасти на мільйонну аудиторію (ред. – мова йде про Спартака Суботу з ютуб-проєкту “Подкаст терапія”, який втрапив в скандал через відсутність фахової освіти).
Кличка в пухнастика теж характерна для такої професії. Звати рудого красеня Персен.
Тому Персенчик теж впорається. Тим паче, коту велика аудиторія не потрібна, достатньо однієї хорошої людини. Або сім’ї, для якої Персен стане як ясне сонечко, тобто центром Всесвіту, – кажуть волонтери.
Вік – у розквіті сил, кастрований, вакцинований, привчений до лотка, – зазначають волонтери.
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