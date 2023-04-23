У Дніпрі на “роботу” в хороші руки віддають кота-психоаналітика: подробиці

Він може проводити особисті консультації.

У Дніпрі віддають в хороші руки кота Персена, який готовий стати особистим психоаналітиком для нового хазяїна. Про це розповіли волонтери організації захисту тварин “Вірність”.

Волонтери кажуть що диплома в котика немає, але натякають, що деяким відомим “психологам” це не завадило робити подкасти на мільйонну аудиторію (ред. – мова йде про Спартака Суботу з ютуб-проєкту “Подкаст терапія”, який втрапив в скандал через відсутність фахової освіти).

Кличка в пухнастика теж характерна для такої професії. Звати рудого красеня Персен.

Тому Персенчик теж впорається. Тим паче, коту велика аудиторія не потрібна, достатньо однієї хорошої людини. Або сім’ї, для якої Персен стане як ясне сонечко, тобто центром Всесвіту, – кажуть волонтери.

У Персена була важка доля. Його врятували з вулиці хворим, але пухнастик швидко оговтався та почав займатися бігом на колесі.

Вік – у розквіті сил, кастрований, вакцинований, привчений до лотка, – зазначають волонтери.

Волонтери кажуть, що Персен любить обійматися, тому запрошують на пробний сеанс “психотерапії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про карликових свинок, які працюють в ресторані.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: