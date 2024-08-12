У Дніпрі в гуртожитку під час сварки жінка вдарила хлопця ножем у груди: коментар поліції

Минулої доби, у місцевих Telegram-каналах розповсюдили моторошне відео, на якому видно чисельні сліди крові на підлозі та стінах у коридорі одного з гуртожитків Дніпра.
Про інцидент розповіли очевидці.
Попередньо відомо, що на вулиці Котляревського в гуртожитку між двома жінками виник конфлікт. За одну з опоненток заступився її хлопець, після цього інша взяла кухонний ніж та вдарила ним останнього у груди.
За попередньою інформацією, потерпілого госпіталізували, а нападницю затримали.
Кореспонденти Dnepr.Info дізналися в поліції, що факт мав місце, та отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:
Попередня правова кваліфікація-ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – повідомила Аліна Стадник.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство пасинка.
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