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У Дніпрі в гуртожитку під час сварки жінка вдарила хлопця ножем у груди: коментар поліції

Сьогодні 11:04
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В одному з гуртожитків у Дніпрі трапився моторошний інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі в гуртожитку під час сварки жінка вдарила хлопця ножем у груди: коментар поліції

Минулої доби, у місцевих Telegram-каналах розповсюдили моторошне відео, на якому видно чисельні сліди крові на підлозі та стінах у коридорі одного з гуртожитків Дніпра. 

Про інцидент розповіли очевидці. 

Попередньо відомо, що на вулиці Котляревського в гуртожитку між двома жінками виник конфлікт. За одну з опоненток заступився її хлопець, після цього інша взяла кухонний ніж та вдарила ним останнього у груди. 

За попередньою інформацією, потерпілого госпіталізували, а нападницю затримали. 

Кореспонденти Dnepr.Info дізналися в поліції, що факт мав місце, та отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Попередня правова кваліфікація-ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – повідомила Аліна Стадник.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство пасинка.

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Новости Днепра про У Дніпрі в гуртожитку під час сварки жінка вдарила хлопця ножем у груди: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в гуртожитку під час сварки жінка вдарила хлопця ножем у груди: коментар поліціїРусский

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