У Дніпрі в дворах багатоповерхівок з’являться нові укриття

Пам'ятаєте бетонні укриття на зупинках громадського транспорту? У майбутньому такі планують встановити в дворах багатоповерхівок.

Про таке нововведення розповів голова штабу Ради оборони Дніпра Геннадій Корбан.

За його словами, ті 28 укриттів, які почали встановлювати на зупинках в Дніпрі тільки початок. Далі їх розмістять в багатолюдних місцях, зокрема в парках, скверах та великих транспортних вузлах.

У майбутньому такі наземні укриття хочуть встановити також в дворах багатоповерхівок, де проживає багато людей. Бо поки що є проблема з бомбосховищами. Більшість з радянських сховищ або існують тільки на папері, або використовують не за призначенням.

Але це лише перша частина того, що ми бачимо. Оскільки споруджуватимуться укриття також біля дитячих садків, біля шкіл, і згодом, можливо, у великих дворах, де багато проживає людей, саме там, де багатоповерхова забудова і не вистачає притулків, укриттів. Тому прийнято рішення, що такі укриття можуть бути поставлені прямо у дворах цих домоволодінь для того, щоб люди могли спуститися та сховатися в цих приміщеннях, у цих укриттях, – зазначив Корбан.

Планується, що будуть укриття інших форм та видів. Яких саме – побачимо коли їх встановлять.

Всередині планують встановити місця для сидіння та зробити сховища максимально комфортними для перебування під час тривог. Поблизу укриттів планують також поставити біотуалети.

Зазначається, що їх протестували в бойових умовах і укриття витримає, якщо снаряд впаде десь поруч.

Читайте також:

Українська

Автор: