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У Дніпрі в деяких районах немає води, можливі перебої по всьому місту

Сьогодні 11:04
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Дніпроводоканал повідомив про перебої з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі в деяких районах немає води, можливі перебої по всьому місту

У Дніпрі, у зв’язку з перебоями в електропостачанні, тимчасово припинено водопостачання:

вул. Кожем’яки, 

вул. Дарницька, 

вул. Путилівська,   

вул. Дівоча, 

вул. Знаменівська та вулиці, що прилягають.

Також у зв’язку з можливими перебоями з енергопостачанням, можливі перебої з водою і за іншими адресами. Комунальники вживатимуть усіх заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання в повному обсязі.

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Новости Днепра про У Дніпрі в деяких районах немає води, можливі перебої по всьому містуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в деяких районах немає води, можливі перебої по всьому містуРусский

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