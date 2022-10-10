У Дніпрі в деяких районах немає води, можливі перебої по всьому місту

Дніпроводоканал повідомив про перебої з водопостачанням.

У Дніпрі, у зв’язку з перебоями в електропостачанні, тимчасово припинено водопостачання:

вул. Кожем’яки,

вул. Дарницька,

вул. Путилівська,

вул. Дівоча,

вул. Знаменівська та вулиці, що прилягають.

Також у зв’язку з можливими перебоями з енергопостачанням, можливі перебої з водою і за іншими адресами. Комунальники вживатимуть усіх заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання в повному обсязі.

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