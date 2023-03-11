У Дніпрі в деяких будинках немає води та опалення: у чому причина

Аварійна бригада КП «Теплоенерго» продовжує працювати на пориві тепломережі на перетині вул. Ярослава Мудрого та вул. Князя В. Великого. Про це інформує пресслужба міської ради Дніпра.
Залишається перекритим теплопостачання за такими адресами:
Подача тепла буде відновлено одразу після завершення робіт.
Станом на 18.00 комунальники проводять аварійні роботи на вул. Ливарна, 17. Тимчасово припинено водопостачання на вул. Ливарна 11-19.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
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