У Дніпрі в деяких будинках немає води та опалення: у чому причина

Сьогодні, 11 березня, станом на 18:00 у деяких будинках Дніпра відсутні опалення та вода. Комунальні служби наразі проводять ремонтні роботи, аби якнайшвидше відновити подачу.

Аварійна бригада КП «Теплоенерго» продовжує працювати на пориві тепломережі на перетині вул. Ярослава Мудрого та вул. Князя В. Великого. Про це інформує пресслужба міської ради Дніпра.

Залишається перекритим теплопостачання за такими адресами:

вул. Князя Володимира Великого, 34, 34-А, 36;

вул. Ярослава Мудрого, 6

Подача тепла буде відновлено одразу після завершення робіт.

Станом на 18.00 комунальники проводять аварійні роботи на вул. Ливарна, 17. Тимчасово припинено водопостачання на вул. Ливарна 11-19.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.

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