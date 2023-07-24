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У Дніпрі в черзі біля McDonald’s помітили “швидку”

Сьогодні 18:01
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У Дніпрі поблизу Макдональза помітили швидку, яка стояла в черзі.

Новости Днепра про У Дніпрі в черзі біля McDonald's помітили

Про це повідомляють дніпряни в соцмережах. 

Карету “швидкої” помітили в черзі на МакДрайв в закладі на Підстанції. 

У коментарях до допису містяни побажали медикам смачного обіду та обурилися тим, що ніхто не погодився поступитися своїм місцем в черзі. 

Я б на їхньому місці ще й маячок врубив, – жартують дніпряни. 

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