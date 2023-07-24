У Дніпрі в черзі біля McDonald’s помітили “швидку”

Про це повідомляють дніпряни в соцмережах.
Карету “швидкої” помітили в черзі на МакДрайв в закладі на Підстанції.
У коментарях до допису містяни побажали медикам смачного обіду та обурилися тим, що ніхто не погодився поступитися своїм місцем в черзі.
Я б на їхньому місці ще й маячок врубив, – жартують дніпряни.
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