У Дніпрі в черзі біля McDonald’s помітили “швидку”

У Дніпрі поблизу Макдональза помітили швидку, яка стояла в черзі.

Про це повідомляють дніпряни в соцмережах.

Карету “швидкої” помітили в черзі на МакДрайв в закладі на Підстанції.

У коментарях до допису містяни побажали медикам смачного обіду та обурилися тим, що ніхто не погодився поступитися своїм місцем в черзі.

Я б на їхньому місці ще й маячок врубив, – жартують дніпряни.

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