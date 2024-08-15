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У Дніпрі в будівлі СБУ знову шукали вибухівку

Сьогодні 09:03
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У Дніпрі вкотре "замінували" будівлю СБУ.

Новости Днепра про У Дніпрі в будівлі СБУ знову шукали вибухівку

Вчора, 14 серпня, на електронну пошту Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі СБУ. 

Про це йдеться на порталі міськради. 

Спеціалісти вибухотехнічної служби обстежили кожне приміщення будівлі, однак не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. 

Інформація про чергове замінування знову виявилася хибною. 

Зауважимо, що згідно частини 1 статті 259 Кримінального Кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу та інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. 

Нагадаємо, повідомлення про замінування будівель у Дніпрі надходять не вперше, зокрема у липні будівлю СБУ “мінували” три рази – одного дня вибухівку шукали двічі. Надходили повідомлення й про “замінування” гіпермаркету “METRO”, парківУ червні шукали вибухівку в облраді та гуртожитку. До слова, у травні цього року 12-річна дитина “замінувала” будинок.

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