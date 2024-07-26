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У Дніпрі в будівлі СБУ шукали вибухівку

Сьогодні 08:54
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У Дніпрі знову "замінували" будівлю СБУ.

Новости Днепра про У Дніпрі в будівлі СБУ шукали вибухівку

Минулої доби, 25 липня, невідомі надіслали повідомлення про замінування будівлі СБУ, а також редакції одного з місцевих ЗМІ. 

Про це йдеться на порталі міської ради. 

Будівлі було обстежено вибухотехніками. Вибухонебезпечних предметів знайдено не було. 

Інформація про замінування не підтвердилася. 

Цього місяця вже надходила інформація про “замінування” будівлі СБУ, також гіпермаркету “METRO”, торгових центрів, парків. А в кінці червня шукали вибухівку в адмінбудівлі облради. В усіх випадках інформація виявилася хибною.

Нагадаємо, раніше ми писали про 12-річного підривника: у Дніпрі дитина “замінувала” будинок.

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