У Дніпрі в “АТБ” продаються сухофрукти фірми, власником якої є громадянин Ірану

Усі ми любимо сухофрукти та горіхи. У магазинах такого добра багато.

Так, “АТБ” продає під торговою маркою «Своя лінія» фруктово-горіхове асорті. Там: родзинки, сушені банани та ананаси, кеш’ю, арахіс та мигдаль. Але, як з’ясувалося, виготовляє це асорті фірма, власником якої є громадянин Ірану – Гадірі Аліреза Раджаб.

Як пише Антикорупційне Придніпров’я, ТОВ «Зіба», яке і є виробником асорті, було створено 2017 року, зареєстроване у Дніпрі та має статутний капітал 5 мільйонів гривень. Основний вид діяльності компанії – оптова торгівля фруктами й овочами, а також пакування.

2020 року зазначене підприємство отримало 128,8 млн гривень чистого доходу. Начебто бізнес є бізнес, але не тоді, коли Іран поставляє росії дрони, з допомогою яких вона тероризує Україну.

Узагалі в Україні дуже багато іранських компаній. Більшість із них – 661 – сконцентровані в Києві.

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