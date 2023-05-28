У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)

Сильна злива накрила центральні райони міста та накоїла біди. Зокрема, в АТБ на вулиці Титова зі стелі ллється вода. Покупці, які заховалися від непогоди в супермаркеті, фільмують водоспад на вході у приміщення.
А ось така ситуація в тролейбусі, який курсує через центр міста. Саме цей район найбільше потерпає від негоди. Вода залилася прямо до салону. Транспорт не їде, а пливе. Напевне, пора брати гондоли.
А ось поблизу КФС, що на вулиці Королеви Єлизавети, зафільмували зворушливу картину. На відео, яке опублікували дніпряни, видно чоловіка, який несе свою кохану на спині, а сам бреде через калюжу, яка утворилася через зливу.
Автори відео не стримують емоцій та захоплюються “дніпровським лицарем”.
Нагадаємо, сьогодні пообіді Дніпро затопило через зливу з грозою та градом. Крім цього, затопило частину Центрального ринку.
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