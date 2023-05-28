Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)

У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)

Сьогодні 15:50
просмотров

Центр Дніпра затопило дощем.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)

Сильна злива накрила центральні райони міста та накоїла біди. Зокрема, в АТБ на вулиці Титова зі стелі ллється вода. Покупці, які заховалися від непогоди в супермаркеті, фільмують водоспад на вході у приміщення. 

А ось така ситуація в тролейбусі, який курсує через центр міста. Саме цей район найбільше потерпає від негоди. Вода залилася прямо до салону. Транспорт не їде, а пливе. Напевне, пора брати гондоли. 

А ось поблизу КФС, що на вулиці Королеви Єлизавети, зафільмували зворушливу картину. На відео, яке опублікували дніпряни, видно чоловіка, який несе свою кохану на спині, а сам бреде через калюжу, яка утворилася через зливу.

Автори відео не стримують емоцій та захоплюються “дніпровським лицарем”.

Нагадаємо, сьогодні пообіді Дніпро затопило через зливу з грозою та градом. Крім цього, затопило частину Центрального ринку. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ повінь через потужну зливу, а в салонах тролейбусів стоїть вода (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Затопило базар, а на дорогах стоїть вода: Дніпро накрило потужною зливою з градом (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    Затопило базар, а на дорогах стоїть вода: Дніпро накрило потужною зливою з градом (ВІДЕО)

    У Дніпрі знову бушує негода.

    У Дніпрі “швидка” не відразу погодилася приїхати на допомогу безпорадній жінці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    У Дніпрі “швидка” не відразу погодилася приїхати на допомогу безпорадній жінці

    У Дніпрі швидка відмовилася приїхати до жінки, яку в безпорадному…

    Чеська залізнична компанія запустила маршрут з Праги до Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:13
    Чеська залізнична компанія запустила маршрут з Праги до Дніпра

    Можна купити єдиний квиток.

    Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    Помер відомий художник родом із Дніпра Ілля Кабаков

    Помер Ілля Кабаков.

    Наверх