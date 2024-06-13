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У Дніпрі в АТБ невідомий кидався на людей з ножем: коментар поліції

Сьогодні 12:36
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У Дніпрі невідомий чоловік кидався на людей.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ невідомий кидався на людей з ножем: коментар поліції

Про це повідомляють місцеві жителі у місцевих Telegram-каналах.

За попередньою інформацією, подія сталася на вулиці Антоновича в супермаркеті АТБ. За словами свідків, там невідомий “дід” без причини почав кидатися на людей з холодною зброєю. 

Відомо, що чоловік встромив ніж у людину, а також в ногу небайдужого мешканця, який намагався відібрати зброю. 

На одному з фото, яким поділилися у мережі видно калюжі крові та пораненого чоловіка, якому поліціянт надає першу допомогу підручними засобами. Імовірно, постраждалого було поранено у бік, ближче до ребер, а також можна помітити колоті рани на животі.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ невідомий кидався на людей з ножем: коментар поліції

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Подія зафіксована, причетна особа встановлена, детальніша інформація буде пізніше.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Дніпропетровщині під час сварки чоловік до смерті побив знайомого.

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Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ невідомий кидався на людей з ножем: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ невідомий кидався на людей з ножем: коментар поліціїРусский

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