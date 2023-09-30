У Дніпрі в АТБ на Гагаріна продавали випічку з мухою (ВІДЕО)

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.
Невідомо як вона туди потрапила, але судячи з пакування, це могло трапитися вже у магазині.
В коментарях користувачі месенджера жартують, що це лише показує про свіжість продукту, тому що муха залишилась жива.
Мухи можуть переносити багато хвороб, серед яких гепатит, ротавірус та інші.
В якому саме АТБ на Гагаріна є така продукція у пості не уточнили.
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