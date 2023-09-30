Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в АТБ на Гагаріна продавали випічку з мухою (ВІДЕО)

Сьогодні 15:34
просмотров

У Дніпрі в АТБ на вулиці Гагаріна продавали випічку з мухою

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.

Невідомо як вона туди потрапила, але судячи з пакування, це могло трапитися вже у магазині.

В коментарях користувачі месенджера жартують, що це лише показує про свіжість продукту, тому що муха залишилась жива.

Мухи можуть переносити багато хвороб, серед яких гепатит, ротавірус та інші.

В якому саме АТБ на Гагаріна є така продукція у пості не уточнили.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ на Гагаріна продавали випічку з мухою (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових
Новини Дніпра
Сьогодні 14:58
На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

У Дніпропетровській області сестри-двійнята доглядають занедбані могили військових, після того,…

На Дніпропетровщині лікар продав 10 тис рецептів на метадон
Новини Дніпра
Сьогодні 13:59
На Дніпропетровщині лікар продав 10 тис рецептів на метадон

Лікар з Кривого Рогу продавав рецепти на метадон цілий рік.

Над Дніпропетровщиною засікли ворожі БпЛА
Новини Дніпра
Сьогодні 11:17
Над Дніпропетровщиною засікли ворожі БпЛА

Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДР
Новини Дніпра
Сьогодні 10:26
Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДР

Уже в неділю починає діяти нове правило на дорозі.

Наверх