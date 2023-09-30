У Дніпрі в АТБ на Гагаріна продавали випічку з мухою (ВІДЕО)

У Дніпрі в АТБ на вулиці Гагаріна продавали випічку з мухою

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.

Невідомо як вона туди потрапила, але судячи з пакування, це могло трапитися вже у магазині.

В коментарях користувачі месенджера жартують, що це лише показує про свіжість продукту, тому що муха залишилась жива.

Мухи можуть переносити багато хвороб, серед яких гепатит, ротавірус та інші.

В якому саме АТБ на Гагаріна є така продукція у пості не уточнили.

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