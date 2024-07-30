У Дніпрі в Нижньодніпровському районі сталася ДТП: пасажирів затисло всередині авто

На вулиці Широкій в Нижньодніпровському районі у Дніпрі трапилась аварія. Повідомлення про це надіслали о 21:12 на спецлінію Служби порятунку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що відбулося зіткнення двох легкових автівок: “Audi 100” та “ВАЗ 2106”.
Двох пасажирів останньої автівки затисло в салоні, – йдеться в публікації ДСНС.
На щастя, обох чоловіків деблокували, одного з них госпіталізували.
Було здійснено комплекс протипожежних заходів задля уникнення займання транспортних засобів.
До надання допомоги залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.
Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Космічній сталася смертельна ДТП.
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