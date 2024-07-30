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У Дніпрі в Нижньодніпровському районі сталася ДТП: пасажирів затисло всередині авто

Сьогодні 08:05
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У Дніпрі рятували пасажирів, яких затисло всередині автівки внаслідок ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі в Нижньодніпровському районі сталася ДТП: пасажирів затисло всередині авто

На вулиці Широкій в Нижньодніпровському районі у Дніпрі трапилась аварія. Повідомлення про це надіслали о 21:12 на спецлінію Служби порятунку. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що відбулося зіткнення двох легкових автівок: “Audi 100” та “ВАЗ 2106”.

Двох пасажирів останньої автівки затисло в салоні, – йдеться в публікації ДСНС. 

На щастя, обох чоловіків деблокували, одного з них госпіталізували. 

Було здійснено комплекс протипожежних заходів задля уникнення займання транспортних засобів. 

До надання допомоги залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в області.

Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Космічній сталася смертельна ДТП.

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Новости Днепра про У Дніпрі в Нижньодніпровському районі сталася ДТП: пасажирів затисло всередині автоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в Нижньодніпровському районі сталася ДТП: пасажирів затисло всередині автоРусский

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