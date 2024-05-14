У Дніпрі утеплюють фасади будинків: де проводять роботи

У Дніпрі утеплюють житлові будинки у рамах муніципальної програми з енергоефективності.

Роботи проводять у різних районах міста. На цей рік заплановано утеплити 13 домів. Це ті, на які ще до повномасштабного вторгнення рф були готові проєкти.

Нині активно утеплюють фасади будинків і по просп. Богдана Хмельницького, 113 та 119. Тут вже зробили ремонт покрівлі, яку також утеплили.

«Ми, мешканці, дуже задоволені, що нам роблять комплексі роботи по нашому будинку. Зробили нову покрівлю. Зараз утеплюють фасад дому. Звісно, буде тепліше. Це дасть змогу економити енергоресурси. Та й загалом будинок стане гарним. Готові потерпіти якісь незручності поки тривають роботи. Потім буде гарний будинок. Вдячні за такий ремонт», — каже мешканець дому по просп. Богдана Хмельницького, 119 Василь Іванович.

Такій же «шубці» радіє і мешканка будинку по просп. Богдана Хмельницького, 113 Людмила Володимирівна.

«Нашому дому вже понад 65 років. Звісно, він не відповідає сучасним нормам енергоефективності. Тож утеплення фасаду, покрівлі – це гарна справа. Приємно, що у таких роботах застосовують комплексний підхід. Утеплять будинок, і не буде тепловтрат. В оселях буде тепло. І сам дім стане гарним із новеньким фасадом», — наголошує жінка.

За словами представника департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгора Худякова, ремонтні роботи у згаданих будинках планують закінчити до середини червня.

«Утеплювати фасади у будинках почали із двору, а далі перейдуть і до інших сторін. Паралельно такі роботи виконують і на інших будинках ж/м 12 квартал. Йдеться про доми не лише на просп. Богдана Хмельницького, а й вул. Інженерній. На лівому березі міста теж розпочнемо утеплення фасадів. Це будинки по просп. Слобожанському. Ремонтні роботи проводять за залучені кредитні кошти. Утеплюють фасади із якісних матеріалів. Застосовують мінеральну вату. Цей матеріал підходить за протипожежними нормативами та має більший терміни експлуатації порівняно, наприклад, із пінопластом. Після утеплення фасади пофарбують», — додав Єгор Худяков.

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