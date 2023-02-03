У Дніпрі “утеплили” мурал на “китайській стіні” (ФОТО)

Так, на будинку на проспекті Героїв, 12 – більше відомому як “китайська стіна” – з’явився мурал із зображенням птаха.
Його автор Ілля Кудиненко приїхав зі Слов’янська. Він розробляв ескіз близько року.
Ця пташка – одна з найграціозніших у світі. На латині вона зветься himantopus, а по-нашому – ходуличник. Цій пташці загрожує зникнення, вона занесена до Червоної книги. Ходуличник водиться і в Дніпрі. Мурал спонукатиме людей задуматися, наскільки вони в гармонії з природою, – сказав тоді Ілля Кудиненко.
Сьогодні журналісти Dnepr.info помітили, що мурал на “китайській стіні”, який мав оживляти міський простір, “утеплили”. На першому поверсі тепер “красуються” матеріали для утеплення, які псують загальний вигляд муралу.
Нагадаємо, з 21 червня до 23 липня 2017 року в Дніпрі проходив фестиваль стріт-арту Mural Fest Dnipro. Тоді у місті створили близько 10 муралів на багатоповерхівках, щоб оживити міський простір, зробити більш яскравими понурі пейзажі, підняти настрій місцевим мешканцям.
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