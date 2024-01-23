У Дніпрі уламки збитої ракети впали на територію підприємства: деталі від ОВА

З'явилися нові подробиці щодо вибуху в Дніпрі та наслідків атаки на Павлоград.

Очільник ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив уточнену інформацію щодо вибуху в Дніпрі 23 січня. За його словами, уламки збитої ракети впали на територію підприємства. На місці влучання виникла невелика пожежа, яку вже загасили. Обійшлося без постраждалих.

З’ясували і нові деталі щодо ударів по Павлограду. У місті пошкоджені 4 школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури. А окрім цього – 15 багатоповерхівок і авто. У районі – побиті 33 приватні оселі.

І традиційно страждав Нікопольський район, куди поцілили чотирма дронами-камікадзе і який тричі обстріляли з артилерії. Потрощені під десять приватних будинків й господарських споруд. Ще дві – зруйновані. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Сьогодні в регіоні тривога за тривогою. Й зараз знову маємо сповіщення про небезпеку. Не ігноруйте! – зауважив Сергій Лисак.

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