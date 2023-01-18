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У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота

Сьогодні 19:15
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18 січня рятувальники дістали кота з однієї з понівечених квартир.

Новости Днепра про У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота

Працівника ДСНС підняли до помешкання краном. Він знайшов чотирилапого і віддав його власниці. Тварину посадили у переноску. Також жінці передали фотографії у рамках.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, мешканці Дніпра почули вибух. Сталося це приблизно о 15:39. На той час повітряна тривога в області тривала вже понад півтори години, оскільки росіяни завдали масований ракетний удар по українських містах. Сили ППО збили 6 з 8ракет над Дніпропетровською областю. На жаль, у Дніпрі ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку на Перемозі. Один з під’їздів будинку повністю «склався» від вибуху.

Джерело: Інформатор

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