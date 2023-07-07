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У Дніпрі у “Винах світу” відмовилися обслуговувати українською: коментар магазину

Сьогодні 16:59
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Нещодавно у Facebook артдиректорка книжкового фестивалю Book Space Вікторія Наріжна опублікувала допис, в якому скаржилася на те, що в одному з магазинів “Вина світу” у Дніпрі її відмовилися обслуговувати українською.

Новости Днепра про У Дніпрі у “Винах світу” відмовилися обслуговувати українською: коментар магазину

До того ж продавці послалися на Конституцію.

У магазині “Вина Світу” в місті Дніпро за адресою вулиця Кам’янська, 40, двоє молодих людей на ім’я Олександр і Павло (свої прізвища вони мені очікувано не поквапилися повідомити) ВІДМОВИЛИСЯ обслуговувати мене українською. Не просто відмовилися, а заявили, що своєю вимогою я порушую їхні конституційні права. Не просто заявили, а прямо цитували мені Конституцію з уже відкритого на телефоні посилання з відповідною статтею (бачите, пацани не просто вино продають, вони на бойовому посту, на захисті прав пригнобленої російськомовної людини, чатують в засаді на мерзенних нацистів типу мене), і цитують — увага — СИНХРОННО ПЕРЕКЛАДАЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕКСТ РОСІЙСЬКОЮ! – написала Вікторія Наріжна.

Після цього вона подала скаргу мовному омбудсмену Тарасу Креміню.

Новости Днепра про У Дніпрі у “Винах світу” відмовилися обслуговувати українською: коментар магазину

Але на цьому історія не закінчилася.

Пізніше Вікторія навідалася до магазину, де їй відмовили в обслуговуванні українською, з журналістами. За її словами, в магазині вже були абсолютно інші працівники – з чудовою українською.

Менеджер Андрій розповів нам, що безстрашні лицарі русской словєсності Павло та Олександр більше у них не працюють. На питання, чому я про це дізнаюся лише завдяки тому, що приїхала з журналістами, а не через вибачення керівництва мережі, відповіді він надати не зміг, – написала Вікторія.

Та додала, що пізніше їй зателефонувала регіональна менеджерка “Вин світу” Тетяна, яка попросила про особисту зустріч, бо хотіла би принести вибачення. Також Вікторії зателефонувала менеджерка національного рівня “з вибаченнями, запевненням у патріотизмі мережі та обіцянками працювати над якістю персоналу”.

Після зустрічі з Тетяною, менеджеркою частини магазинів “Вина світу” в Дніпрі, Вікторія оновила свій допис:

Тетяна справила на мене гарне враження, була щирою в своїх вибаченнях, відкритою та невимушеною. Прийшла не з порожніми руками, але й не з яким-небудь непристойно дорогим подношенієм, в результаті в мене лишилося враження, що мене справді хотіли порадувати подарунком, а не купити прихильність. Одним словом, конфлікт вирішили швидко і грамотно, тому тепер, я сподіваюся, з такою самою швидкістю і грамотністю будуть втілені нові підходи в роботі з персоналом.

Новости Днепра про У Дніпрі у “Винах світу” відмовилися обслуговувати українською: коментар магазину

Ми вирішили звернутися за коментарем до адміністрації магазинів “Вина світу”.

Як повідомила нам адміністратор одного із магазинів Анна, вони вибачились перед Вікторією. Крім того, з персоналом провели бесіду щодо обслуговування клієнтів українською мовою.

Чи надав відповідь на скаргу Вікторії мовний омбудсмен – невідомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі у “Винах світу” відмовилися обслуговувати українською: коментар магазинуУкраїнська

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