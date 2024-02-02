У Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: кому

У суботу, 3 лютого, у Дніпрі планують вимикати світло на 6 годин – з 9:00 до 15:00.
Усе через те, що ЦЕК буде проводити ремонтні роботи.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже, завтра буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Підготуйтеся!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00. Також ми повідомляли, що у Дніпрі злісним неплатникам планують відключати опалення.
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