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У Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: кому

Сьогодні 16:38
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Заряджайте телефони та повербанки!

Новости Днепра про У Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: кому

У суботу, 3 лютого, у Дніпрі планують вимикати світло на 6 годин – з 9:00 до 15:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити ремонтні роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, завтра буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 28, 36, 55;
  • вул. Професора Герасюти (Каверіна): 1;
  • вул. Робоча: 79А.

Підготуйтеся!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00. Також ми повідомляли, що у Дніпрі злісним неплатникам планують відключати опалення.

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Новости Днепра про У Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: комуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: комуРусский

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