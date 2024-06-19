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У Дніпрі у сквері Янгеля знову орудують вандали

Сьогодні 08:12
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Горе-художники вкотре показали свої "шедеври" на об'єктах місцевої інфраструктури.

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері Янгеля знову орудують вандали Новости Днепра про У Дніпрі у сквері Янгеля знову орудують вандали

Про це повідомили “Вісті Придністров’я“.

Розмальовані непристойними малюнками та графіті парапети, засмічений пляшками, серветками та пакетами газон – тепер замість озелененої частинки у Сквері Янгеля місцеві жителі бачать наслідки знущань вандалів.

Минулого року, горе-художники повністю розмалювали тільки-но пофарбовані лави, знаки на тротуарі та навіть урну зі сміттям. Тоді КП “Міська інфраструктура” здійснила генеральне прибирання, аби відвідувачі скверу знову могли насолоджуватися прогулянкою.

Окрім того, минулого тижня Департамент парків та рекреації повідомив жителів міста, що у сквері встановили нові футбольні ворота, а також підсипали пісок на дитячому майданчику – повністю привели у порядок.

Однак вандалів це не зупинило та вони вкотре зіпсували зелений куточок міста своїми “шедеврами”.

Шановні відвідувачі скверу та мешканці прилеглих будинків, нагадуємо, чисте та доглянуте місто  – це відповідальність кожного його мешканця, – зазначили комунальники.

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