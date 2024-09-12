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У Дніпрі у сквер Прибережний знову приплила велика нутрія

Сьогодні 19:00
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У Дніпрі серед качок у сквері Прибережному знову помітили гризуна.

Новости Днепра про У Дніпрі у сквер Прибережний знову приплила велика нутрія

У сквері Прибережному знову помітили велику нутрію. Цього разу вона “прогулювалася” не одна, а з групою качок. 

Про це повідомляють журналісти Dnepr.Info. 

Хвостатий вкотре привернув увагу містян, які почали його фотографувати. 

Новости Днепра про У Дніпрі у сквер Прибережний знову приплила велика нутрія

Відомо, що на цьому місці гризуна-мандрівника зустрічають не вперше, місцеві жителі бачили його цього року у квітні. Тоді він ласував смаколиками з рук містян. Припускалося, що найімовірніше ручна нутрія подолала неабияку відстань до скверу від яхт-клубу Січ, де зазвичай мешкають ці хвостаті створіння. 

Зазначимо, що ці ссавці швидко звикають до людей та легко приручаються. Ведуть напівводний спосіб життя, активізуються вночі.

Нагадаємо, у Дніпрі на Курячому озері оселився рідкісний хижак, занесений до Червоної Книги.

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Новости Днепра про У Дніпрі у сквер Прибережний знову приплила велика нутріяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у сквер Прибережний знову приплила велика нутріяРусский

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# #нутрия #
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