У Дніпрі у сквер Прибережний знову приплила велика нутрія

У Дніпрі серед качок у сквері Прибережному знову помітили гризуна.

У сквері Прибережному знову помітили велику нутрію. Цього разу вона “прогулювалася” не одна, а з групою качок.

Про це повідомляють журналісти Dnepr.Info.

Хвостатий вкотре привернув увагу містян, які почали його фотографувати.

Відомо, що на цьому місці гризуна-мандрівника зустрічають не вперше, місцеві жителі бачили його цього року у квітні. Тоді він ласував смаколиками з рук містян. Припускалося, що найімовірніше ручна нутрія подолала неабияку відстань до скверу від яхт-клубу Січ, де зазвичай мешкають ці хвостаті створіння.

Зазначимо, що ці ссавці швидко звикають до людей та легко приручаються. Ведуть напівводний спосіб життя, активізуються вночі.

Нагадаємо, у Дніпрі на Курячому озері оселився рідкісний хижак, занесений до Червоної Книги.

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