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У Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО)

Сьогодні 13:12
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Коли купуєте солодке, будьте обережні.

Новости Днепра про У Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО)

Нещодавно мешканець Дніпра купив у місцевому супермаркеті шоколадку, але коли відкрив її, щоб їсти, знайшов там “сюрприз”.

Замість горіха у плитці був людський зуб.

Фото дніпрянин опублікував у соціальній мережі.

Новости Днепра про У Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО)

Звідки там зуб – невідомо. Але тепер точно страшно їсти шоколад.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в шматку м’яса з місцевого магазину знайшли голку.

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Новости Днепра про У Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО)Українська

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