У Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО)

Нещодавно мешканець Дніпра купив у місцевому супермаркеті шоколадку, але коли відкрив її, щоб їсти, знайшов там “сюрприз”.
Замість горіха у плитці був людський зуб.
Фото дніпрянин опублікував у соціальній мережі.
Звідки там зуб – невідомо. Але тепер точно страшно їсти шоколад.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в шматку м’яса з місцевого магазину знайшли голку.
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