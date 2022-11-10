У Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО)

Коли купуєте солодке, будьте обережні.

Нещодавно мешканець Дніпра купив у місцевому супермаркеті шоколадку, але коли відкрив її, щоб їсти, знайшов там “сюрприз”.

Замість горіха у плитці був людський зуб.

Фото дніпрянин опублікував у соціальній мережі.

Звідки там зуб – невідомо. Але тепер точно страшно їсти шоколад.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в шматку м’яса з місцевого магазину знайшли голку.

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