У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік

Про це йдеться у публікації пресслужби ДСНС.
Вчора, 23 червня, увечері на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Дитинства Самарського району.
По прибуттю рятувальників на місце з’ясувалося, що горить житловий будинок у приватному секторі, також зайнялося майно всередині та господарча споруда. Загальна площа пожежі скала 50 кв.м.
Відомо про одного постраждалого – чоловік 1958 року народження. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою та опіками тіла.
Полум’я успішно ліквідували о 20:04.
Нагадаємо, вчора у Дніпрі на вулиці Лікарняній загасили пожежу у житловому будинку.
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