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У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік

Сьогодні 07:03
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У Дніпрі загорівся житловий будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік

Про це йдеться у публікації пресслужби ДСНС.

Вчора, 23 червня, увечері на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Дитинства Самарського району.

По прибуттю рятувальників на місце з’ясувалося, що горить житловий будинок у приватному секторі, також зайнялося майно всередині та господарча споруда. Загальна площа пожежі скала 50 кв.м.

Відомо про одного постраждалого – чоловік 1958 року народження. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою та опіками тіла.

Полум’я успішно ліквідували о 20:04.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі на вулиці Лікарняній загасили пожежу у житловому будинку.

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