У Дніпрі у понеділок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

У Дніпрі 29 травня вимикатимуть світло з 08:00 до 17:00.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Так, 29 травня у Дніпрі світла не буде за адресами:
Крім того, наступного тижня світло вимикатимуть:
29 травня з 08:00 до 17:00 у Криворізькому районі за адресами:
29 травня з 08:00 до 17:00 у Жовтих водах за адресою:
2 червня з 09:00 до 15:00 у Вільногірську за адресами:
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