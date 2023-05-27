У Дніпрі у понеділок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Підготуйтеся!

У Дніпрі 29 травня вимикатимуть світло з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Так, 29 травня у Дніпрі світла не буде за адресами:

просп. Олександра Поля: 82, 82А, 84, 84А;

вул. Міського Лісу: 57.

Крім того, наступного тижня світло вимикатимуть:

29 травня з 08:00 до 17:00 у Криворізькому районі за адресами:

с. Лозуватка, вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 14.

29 травня з 08:00 до 17:00 у Жовтих водах за адресою:

вул. Михайла Грушевського: 12;

вул. Героїв Чорнобиля: 32 (30 травня з 08:00 до 17:00).

2 червня з 09:00 до 15:00 у Вільногірську за адресами:

вул. Центральна: 67, 67А, 69А, 71А,73;

бульвар Миру: 9А;

перукарні: “Амелі”, “Вікторія”; магазин “Оптика”; ТОВ “Цукорпром”.

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