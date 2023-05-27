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У Дніпрі у понеділок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Сьогодні 20:43
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Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

У Дніпрі 29 травня вимикатимуть світло з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Так, 29 травня у Дніпрі світла не буде за адресами:

  • просп. Олександра Поля: 82, 82А, 84, 84А;
  • вул. Міського Лісу: 57.

Крім того, наступного тижня світло вимикатимуть:

29 травня з 08:00 до 17:00 у Криворізькому районі за адресами:

  • с. Лозуватка, вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 14.

29 травня з 08:00 до 17:00 у Жовтих водах за адресою:

  • вул. Михайла Грушевського: 12;
  • вул. Героїв Чорнобиля: 32 (30 травня з 08:00 до 17:00).

2 червня з 09:00 до 15:00 у Вільногірську за адресами:

  • вул. Центральна: 67, 67А, 69А, 71А,73;
  • бульвар Миру: 9А;
  • перукарні: “Амелі”, “Вікторія”; магазин “Оптика”; ТОВ “Цукорпром”.

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Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок вимикатимуть світло на 9 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок вимикатимуть світло на 9 годин: адресиРусский

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