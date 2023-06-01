У Дніпрі у під’їзді на Грушевського пограбували чоловіка: коментар поліції

26 травня близько 16:00 у під'їзді одного з будинків на вулиці Михайла Грушевського 33-річний чоловік пограбував містянина.

Як встановили правоохоронці, грабіжник слідкував за потерпілим до будинку, а коли чоловік зайшов до під’їзду – вдарив його декілька разів по обличчю. Потерпілий втратив рівновагу та впав, а зловмисник схопив його речі – телефон і банківські картки – після чого втік.

Поліцейські розшукали нападника. Ним виявився 33-річний раніше судимий житель сусідньої області. Чоловіка затримали. Викрадене вилучили.

31 травня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині троє шахраїв крали телефони.

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