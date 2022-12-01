У Дніпрі у пасажира таксі стався епілептичний напад посеред дороги: рятували водій та поліцейський (ВІДЕО)

У Дніпрі поліціянти допомогли чоловікові, у якого стався епілептичний напад.

Як розповіли в пресслужбі поліції, у Дніпрі офіцер Піщанської громади допоміг чоловікові, у якого стався епілептичний напад.

Поліціянт Артем їхав у справах в Дніпро, коли побачив як за перехрестям метушиться таксист поблизу свого авто. Він розмахував руками та кликав на допомогу. Правоохоронець вирішив перевірити, що сталося.

Як виявилося, у пасажира під час руху стався епілептичний напад. Таксист викликав швидку, а поліціянт надав першу медичну допомогу. Він зафіксував чоловіка та звільнив його дихальні шляхи, щоб той не задихнувся.

Хворого потім передали лікарям, зараз з ним все гаразд.

Поліція показала відео моменту порятунку.

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