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У Дніпрі у парку Глоби встановили новий дитмайданчик за кошти мецената

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі з'явився новий дитячий майданчик.

Новости Днепра про У Дніпрі у парку Глоби встановили новий дитмайданчик за кошти мецената

Про це повідомили у відділі комунікації Дніпровської міської ради.

Майданчик був зведений коштом приватного підприємця, та знаходиться у парку Глоби біля баскетбольного поля.

Мені захотілось зробити для дітей корисне і щоб вони раділи. Бо вони – наше майбутнє. Взагалі Дніпро – місто, де я виріс. Є багато приємних дитячих спогадів. Сам зв’язався з представниками КП «Міська інфраструктура», розповів ідею і мені  запропонували цю локацію. Підготували документи, план й за два місяці майданчик звели, – розповів Денис Прудніков, меценат, коштом якого установили дитмайданчик.

Тепер на місці старого аварійного майданчика установили нові гойдалки, гірку, спортивний куточок, також поставили лави та смітники. Окрім того, за словами Олексія Тесля, директора КП «Міська інфраструктура» ДМР, планують встановити ще ігрові елементи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме.

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