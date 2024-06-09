У Дніпрі у парку Глоби люди купаються в озері

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Дніпро”.
Очевидці зафільмували на відео, як чоловік вирішив пірнути в озеро посеред білого дня.
Навіть на відео можна побачити, що вода не підходить для купання, але чоловіка це зовсім не зупинило.
До речі, у цьому році у Дніпрі пляжний сезон офіційно проводитися не буде.
На балансі комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту парків, знаходяться 3 міських пляжі: на Монастирському острові, Придніпровській та Мануйлівській.
Купатися там заборонено, але можна пограти у волейбол або просто відпочити біля води.
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