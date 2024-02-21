У Дніпрі у маршрутки під час руху відпало колесо (ВІДЕО)

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент – у маршрутки №141 під час руху відпало колесо.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.
Зазначається, що транспорт рухався вулицею Панаса Мирного – як раптом колесо відлетіло.
На щастя, ні пасажири, ні водій не постраждали. А ось маршрутка на деякий час зійшла з маршруту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО).
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