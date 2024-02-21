Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі у маршрутки під час руху відпало колесо (ВІДЕО)

Сьогодні 15:11
просмотров

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі у маршрутки під час руху відпало колесо (ВІДЕО)

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент – у маршрутки №141 під час руху відпало колесо.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Зазначається, що транспорт рухався вулицею Панаса Мирного – як раптом колесо відлетіло.

На щастя, ні пасажири, ні водій не постраждали. А ось маршрутка на деякий час зійшла з маршруту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у маршрутки під час руху відпало колесо (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі сьогодні на деяких вулицях раптово зникла вода: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 15:27
У Дніпрі сьогодні на деяких вулицях раптово зникла вода: причина та адреси

Зробіть вдома запаси питної та технічної води - про всяк…

Пішов з життя відомий художник з Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 14:49
Пішов з життя відомий художник з Дніпра

Не стало дніпровського художника Олександра Демидова.

Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:59
Дитяча поліклініка та фонтан у сквері: що раніше було на місці Будинку книги у Дніпрі (ФОТО)

На місці Будинку книги у Дніпрі у 1950-х роках стояв…

З чужим паспортом: житель Дніпра “під прикриттям” розпивав пиво посеред вулиці
Новини Дніпра
Сьогодні 12:58
З чужим паспортом: житель Дніпра “під прикриттям” розпивав пиво посеред вулиці

У Дніпра за розпиття алкоголю затримали чоловіка з підробленим паспортом.

Наверх