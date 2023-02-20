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У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

Сьогодні 19:45
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Ввечері 20-го лютого на «101» надійшло повідомлення про те, що в Ломівському каналі Дніпра, поблизу вулиці Висоцького, виявлено тіло без ознак життя.

Новости Днепра про У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

Про це йдеться на сайті ДСНС області.  

Труп знаходився на відстані шістьох метрів від берега.

Надзвичайники за допомогою мотузки дістали тіло потопельника з водойми на берег та передали працівникам Нацполіції для подальшої експертизи.    

Новости Днепра про У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

Новости Днепра про У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

Новости Днепра про У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

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Новости Днепра про У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловікаРусский

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