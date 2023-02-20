У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

Ввечері 20-го лютого на «101» надійшло повідомлення про те, що в Ломівському каналі Дніпра, поблизу вулиці Висоцького, виявлено тіло без ознак життя.

Про це йдеться на сайті ДСНС області.

Труп знаходився на відстані шістьох метрів від берега.

Надзвичайники за допомогою мотузки дістали тіло потопельника з водойми на берег та передали працівникам Нацполіції для подальшої експертизи.

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