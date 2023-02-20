У Дніпрі у Ломівському каналі було виявлено тіло невідомого чоловіка

Про це йдеться на сайті ДСНС області.
Труп знаходився на відстані шістьох метрів від берега.
Надзвичайники за допомогою мотузки дістали тіло потопельника з водойми на берег та передали працівникам Нацполіції для подальшої експертизи.
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