У Дніпрі у гуртожитку аграрного університету 5 днів немає світла: коментарі студентів та адміністрації

У гуртожитку №2 аграрного університету п'ятий день немає світла.

За словами студентів, які живуть у гуртожитку, світло зникло через те, що згорів кабель.

Причина: згорівший кабель, який не витримав стрибки електроенергії через аварійні відключення, – йдеться у дописі студентів у соцмережі.

Крім того, студенти пишуть, що після цього у них позабирали усі електроприлади, а потім ще змусили копати траншею, щоб знайти кабель.

Ми вирішили звернутися в адміністрацію вишу за коментарем. Проректор з адміністративно-господарської роботи Сергій Курбацький нам повідомив, що так, світла дійсно немає. Воно зникло у ніч з 16 на 17 грудня. Але причина, за його словами, не в аварійних відключеннях, а в тому, що кабель було перевантажено різними електроприладами.

Так, у студентів дійсно вилучали техніку, але тільки ту, яку заборонено використовувати відповідно до умов проживання у гуртожитку: електрочайники, водонагрівачі, обігрівачі тощо. Але, за словами проректора, вони всі підписані і будуть повернуті студентам, коли ті будуть їхати додому або коли закінчиться опалювальний сезон.

До того ж яму мешканців гуртожитку ніхто не змушував копати, це робили фахівці.

Сергій Курбацький зазначив, що ремонті роботи проводяться, уже сьогодні, якщо все буде добре, світло має з’явитися у кімнатах мешканців гуртожитку №2.

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