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  • У Дніпрі у готелі “Південному” п’яний чоловік зі зброєю влаштував дебош

У Дніпрі у готелі “Південному” п’яний чоловік зі зброєю влаштував дебош

Сьогодні 17:36
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Робочій стався дивний інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі у готелі

У готелі “Південному” п’яний чоловік зі зброєю влаштував дебош. На місце події приїхали патрульні.

Про це пишуть місцеві мешканці у соцмережах.

Ми зателефонували до поліції, щоб дізнатися, що трапилося. Там нам повідомили, що виклик на лінію “102” надходив, але подробиць поки що немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Робочій декомунізують знаменитий шпиль.

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