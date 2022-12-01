Сайт Дніпра Новини У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси
Сьогодні, 1 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води через відключення світла.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, без води залишилися мешканці:
просп. Слобожанського, 40-90, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Байкальської, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінної, 7-13; вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11; просп. Гагаріна, 100-124; бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а; вул. Набережної Перемоги, 124, 124а, 126, 126а; просп. Героїв, 43; вул. Набережної Перемоги, 140; пров. Добровольців, 2, 4.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії
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