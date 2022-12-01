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  • У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

Сьогодні 11:23
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Сьогодні, 1 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води через відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися мешканці:

  • просп. Слобожанського, 40-90, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Байкальської, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінної, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11;
  • просп. Гагаріна, 100-124;
  • бульвару Слави, 4, 4а, 6, 6а;
  • вул. Набережної Перемоги, 124, 124а, 126, 126а;
  • просп. Героїв, 43;
  • вул. Набережної Перемоги, 140;
  • пров. Добровольців, 2, 4.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії

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