У Дніпрі у дачному будинку згорів чоловік (ФОТО)

У Новокодацькому районі загорівся дачний будинок. На місце події прибули рятувальники та приступили до ліквідації пожежі. У будинку вони знайшли мертвого 42-річного чоловіка.
Вогонь знищив дах будинку та речі всередині на загальній площі 30 кв.м.
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