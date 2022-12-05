У Дніпрі у дачному будинку згорів чоловік (ФОТО)

У Дніпрі у дачному будинку на території садового товариства «Комунальник» згорів чоловік.

У Новокодацькому районі загорівся дачний будинок. На місце події прибули рятувальники та приступили до ліквідації пожежі. У будинку вони знайшли мертвого 42-річного чоловіка.

Вогонь знищив дах будинку та речі всередині на загальній площі 30 кв.м.

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