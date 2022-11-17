У Дніпрі у Чечелівському районі розгорнуто пункт прийому звернень громадян

На місці обстрілу у Чечелівському районі розгорнуто пункт прийому звернень громадян, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів у дворі постраждалого будинку.

Пункт прийому заяв розгорнуто за адресою: у дворі будинку на вулиці Криворізька, 6.

Також ви можете звернутися до відділень поліції або звернутися на лінію «102»

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