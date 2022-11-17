У Дніпрі у Чечелівському районі розгорнуто пункт прийому звернень громадян

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Пункт прийому заяв розгорнуто за адресою: у дворі будинку на вулиці Криворізька, 6.
Також ви можете звернутися до відділень поліції або звернутися на лінію «102»
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