У Дніпрі тимчасово призупинять рух трамваю

У суботу, 2 березня 2024 року з 9:30 до 12:00 тимчасово буде призупинено рух трамваїв №15.
Зміни пов’язані з видаленням аварійних дерев вздовж повітряної лінії, яка живить контактну мережу по вул. Словацькій, просп. Івана Мазепи.
У департаменті транспорту перепрошують за тимчасові незручності.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі з 4 до 8 березня вимикатимуть світло: перевірте свою адресу.
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