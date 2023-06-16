У Дніпрі тимчасово перекриють проспект Лесі Українки

Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради Дніпра.
17 червня з 9 ранку до 16 години вечора перекриють рух транспорту на проспекті Лесі Українки. А саме на ділянці від проспекту Олександра Поля до вулиці Юрія Савченка.
Причина – обрізка аварійних дерев. Через це деякі трамваї та тролейбуси змінять рух.
з 10:00 до 17:00 тролейбуси № 5 курсуватимуть за скороченим маршрутом — від вул. Титова до просп. Лесі Українки. Рух тролейбусів № 1 призупиняється.
– у напрямку руху до вул. Степана Бандери автобуси № 32, № 32-К, № 33, № 40, № 73 об’їжджатимуть за схемою: просп. Олександра Поля – вул. Володимира Антоновича – вул. Юрія Савченка – просп. Лесі Українки. Автобуси № 109 об’їжджатимуть за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери.
Тож плануйте маршрут завчасно.
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