У Дніпрі тимчасово перекриють проспект Лесі Українки

У Дніпрі на день перекриють ділянку шляху на проспекті Лесі Українки.

Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради Дніпра.

17 червня з 9 ранку до 16 години вечора перекриють рух транспорту на проспекті Лесі Українки. А саме на ділянці від проспекту Олександра Поля до вулиці Юрія Савченка.

Причина – обрізка аварійних дерев. Через це деякі трамваї та тролейбуси змінять рух.

з 10:00 до 17:00 тролейбуси № 5 курсуватимуть за скороченим маршрутом — від вул. Титова до просп. Лесі Українки. Рух тролейбусів № 1 призупиняється.

– у напрямку руху до вул. Степана Бандери автобуси № 32, № 32-К, № 33, № 40, № 73 об’їжджатимуть за схемою: просп. Олександра Поля – вул. Володимира Антоновича – вул. Юрія Савченка – просп. Лесі Українки. Автобуси № 109 об’їжджатимуть за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери.

Тож плануйте маршрут завчасно.

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