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  • У Дніпрі тимчасово інакше курсуватимуть всі тролейбуси, які їдуть через Соборну площу

У Дніпрі тимчасово інакше курсуватимуть всі тролейбуси, які їдуть через Соборну площу

Вчора 20:05
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Тимчасові зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово інакше курсуватимуть всі тролейбуси, які їдуть через Соборну площу

18 липня з 13:00 до 14:30 внесені зміни у русі тролейбусів, повідомили в департаменті транспорту.

– маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

– маршрути №4, №6, №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;

– маршрут №10 рух призупиняється;

– маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Зміни пов’язані з ремонтними роботами проїзної частини на пл. Соборній.

Будь ласка, враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок.

Також 18 липня, впродовж зазначеного часу у повідомленні вище, кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 109-К і 127 тимчасово буде на просп. Д. Яворницького, поруч із Історичним музеєм.

Автобусний маршрут № 87-Б прямуватиме просп. Д. Яворницького без заїзду на Соборну площу.

Ці зміни теж пов’язані з ремонтними роботами проїзної частини на пл. Соборній.

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово інакше курсуватимуть всі тролейбуси, які їдуть через Соборну площуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово інакше курсуватимуть всі тролейбуси, які їдуть через Соборну площуРусский

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