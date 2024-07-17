У Дніпрі тимчасово інакше курсуватимуть всі тролейбуси, які їдуть через Соборну площу

18 липня з 13:00 до 14:30 внесені зміни у русі тролейбусів, повідомили в департаменті транспорту.
– маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
– маршрути №4, №6, №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
– маршрут №10 рух призупиняється;
– маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.
Зміни пов’язані з ремонтними роботами проїзної частини на пл. Соборній.
Будь ласка, враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок.
Також 18 липня, впродовж зазначеного часу у повідомленні вище, кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 109-К і 127 тимчасово буде на просп. Д. Яворницького, поруч із Історичним музеєм.
Автобусний маршрут № 87-Б прямуватиме просп. Д. Яворницького без заїзду на Соборну площу.
Ці зміни теж пов’язані з ремонтними роботами проїзної частини на пл. Соборній.
Читайте також:
Автор:
Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.
У Кам'янському районі обікрали будинок військового.
У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.
Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.