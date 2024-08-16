У Дніпрі цими вихідними чотири трамваї кардинально змінять напрям руху

У Дніпрі цими вихідними деякі трамваї змінять схему руху.

Про це повідомили в департаменті транспорту.

Цими вихідними, 17 та 18 серпня, діятимуть зміни в роботі трамваїв №5, №12, №14, №17.

– трамваї №5 курсуватимуть від Університету науки і технологій до вул. Миколи Руденка, без заїзду на ж/м Західний;

– трамваї №12 курсуватимуть від Заводу Металовиробів до вул. Миколи Руденка, без заїзду на пл. Старомостову;

– трамваї №14 курсуватимуть від Залізничного вокзалу через просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича – вул. Львівську. Для зручності пасажирів введена додаткова зупинка «просп. Лесі Українки» за перехрестям з вул. Степана Бандери. Далі – за своїм маршрутом.

– трамваї №17 тимчасово не курсуватимуть.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери.

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