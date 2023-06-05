У Дніпрі ціни на черешню б’ють рекорди

Черешня - чи не найперша ягода, якою ласують українці наприкінці весни - на початку літа.

Але цього року у Дніпрі ціни на черешню кусаються.

Так, кілограм ягоди коштує від 75 до 200 грн – усе залежить від сорту та якості.

За 75 грн пропонують черешні із недоліками – тріснуті тощо.

За 150 та 200 грн пропонують ось такі ягоди:

Зазначимо, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, захмарні ціни на черешню в Україні пов’язані з тим, що основні виробничі регіони (Мелітополь) окуповані, затримується достигання через прохолодну весну і на ринку присутні імпортні ягоди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі різко змінилася ціна на полуницю.

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