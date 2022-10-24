У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

На ринках Дніпра сало продають по 300 грн, а підчеревину – по 350 грн. за кіло, що досить дорого. Продавці пояснюють такі ціни подорожчанням бензину, кормів та тим, що домогосподарства у селах стали менше заводити свиней на забій.
У магазинах ціни на український продукт мало відрізняються від тих, що на ринку. За кіло сала просять щонайменше 247 грн. Щоб купити його за такою ціною, доведеться побігати, не в кожному магазині мережі продається таке дешеве сало.
Є трохи дорожче – по 295 грн. Його на прилавках більше і за такою вартістю покупець може вибрати продукт двох різних виробників.
Ще більший вибір сала у магазині, де його продають за ціною від 340 до 380 грн. за кіло.
Але трапляються в магазинах та «ексклюзивні» варіанти продукту за дуже дорогою ціною. Так, за сало зі спеціями та нарізане тонкими слайсами можуть попросити близько 600 грн за кіло.
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