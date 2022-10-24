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У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

Сьогодні 17:38
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За останні кілька місяців у Дніпрі суттєво подорожчало сало. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Ще в липні за їхніми даними, кіло продукту коштувало 124 грн. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштує сало у магазинах та на ринках Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

На ринках Дніпра сало продають по 300 грн, а підчеревину – по 350 грн. за кіло, що досить дорого. Продавці пояснюють такі ціни подорожчанням бензину, кормів та тим, що домогосподарства у селах стали менше заводити свиней на забій.

Новости Днепра про У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

 

У магазинах ціни на український продукт мало відрізняються від тих, що на ринку. За кіло сала просять щонайменше 247 грн. Щоб купити його за такою ціною, доведеться побігати, не в кожному магазині мережі продається таке дешеве сало.

Новости Днепра про У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

Є трохи дорожче – по 295 грн. Його на прилавках більше і за такою вартістю покупець може вибрати продукт двох різних виробників.

Новости Днепра про У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

 

Ще більший вибір сала у магазині, де його продають за ціною від 340 до 380 грн. за кіло.

Новости Днепра про У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

Але трапляються в магазинах та «ексклюзивні» варіанти продукту за дуже дорогою ціною. Так, за сало зі спеціями та нарізане тонкими слайсами можуть попросити близько 600 грн за кіло.

Новости Днепра про У Дніпрі ціна сала злетіла до небес: скільки коштує продукт

 

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